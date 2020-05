Claudia Norberg: Alles Lüge! Jetzt schießt sie gegen Michael Wendler!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Erst kürzlich berichtete Michael, dass er damals von Claudia betrogen wurde. Nun äußert sich die -Teilnehmerin zu den Anschuldigungen...

Michael Wendler: Bitterer Betrug! Er redet über die Trennung!

Claudia Norberg hat genug

Wie Claudia nun berichtet, ist an den haltlosten Anschuldigungen von Michael absolut nichts dran. So erklärt sie gegenüber " ": "Ein neuer Mann war nicht der Grund, warum wir uns getrennt haben. Michael weiß ganz genau, was der Trennungsgrund war. Und warum er jetzt diese Geschichte erzählt, weiß ich nicht. Ich habe mich auch nicht neu in ihn verliebt. Das Thema Michael und ich ist abgeschlossen." Autsch! Definitiv harte Worte! Doch auch Michael lässt es sich nicht nehmen, erneut gegen seine Ex auszuteilen...

Michael wettert erneut gegen Claudia

Erst kürzlich erklärte Claudia noch, dass sie es schön finden würde, an der anstehenden Hochzeit von Michael und Laura teilzunehmen. Für Michael jedoch ein absolutes "No Go". So ist er der Meinung: "Das sie tatsächlich erwägt, zu unserer Hochzeit zu kommen, das hat mich nicht nur verblüfft, das hat mich umgehauen." Ob zwischen den beiden Streithähnen wohl jemals wieder Ruhe einkehren wird? Wir können definitiv gespannt sein, wie es weiter geht...

