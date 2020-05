Claudia Norberg: Beziehungs-Hammer!

Unerwartete Neuigkeiten von ! Die -Teilnehmerin plaudert nun ganz unverblümt über eine neue Liebe!

Claudia Norberg will eine langfristige Beziehung

Obwohl Claudia Norberg und Michael Wendler in der letzten Zeit hauptsächlich mit ihrem Rosenkrieg von sich Reden machten, gibt Claudia das Thema Liebe für sich nicht auf! So erklärt sie bei "Match! auf Datingkurs": Ich suche wirklich keine Beziehung für die nächsten zwei, drei Jahre. Ich suche ja was für jetzt und dann für die nächsten Jahrzehnte." Wow! Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Claudia ist bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite! Doch hat die Ex von schon einen potenziellen Partner in Aussicht?

Claudia geht macht neue Dating-Erfahrungen

"Speeddating ist auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Das ist ein schnelles Gespräch führen, und normalerweise bin ich diejenige, die endlose Gespräche führt", erklärt Claudia und ergänzt: "Die Zeiten haben sich geändert, ich habe es gemerkt, ich merke es immer wieder. Ich bin jetzt in einer anderen Welt gelandet und muss mich erst mal neu orientieren, weil auch das Flirtverhalten hat sich geändert." Ob Claudia wohl in diesem Jahr noch den Mann fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein...

