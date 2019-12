Claudia Norberg: Bitteres Tränen-Drama zur Weihnachtszeit

Reddit this

Viele Menschen fühlen sich in der Weihnachtszeit besonders emotional. So auch Claudia Norberg, die in diesem Jahr ohne ihren Ex Michael und die gemeinsame Tochter Adeline feiern wird.

und waren 29 Jahre lang unzertrennlich und galten als absolutes Traumpaar. Als die beiden sich vor rund einem Jahr trennten, war die Überraschung groß. In diesem Jahr wird die 49-Jährige die Weihnachtstage zum zweiten Mal seit der Trennung als Single verbringen.

Claudia Norberg: Verkauft sie jetzt den Ehering von Michael Wendler?

Emotionale Zeiten für Claudia

An die gemeinsame Zeit mit Michael erinnert Claudia sich auch heute noch gerne zurück. „Ich hatte mit Michael ein ganz tolles Leben und wir haben wunderbare Weihnachtsabende erlebt“, erklärt sie gegenüber VIP. Doch seine neue Freundin Laura Müller scheint das ganz anders zu sehen und feuerte kürzlich: „Er freut sich immer so sehr und bedankt sich, weil er das alles mit so viel Liebe zum ersten Mal erlebt – mit mir.“

Auf die Aussage von Laura angesprochen, füllen sich Claudias Augen mit Tränen und es verschlägt ihr die Sprache. Sie scheint nicht richtig zu wissen, wie sie darauf reagieren soll und gibt zu, wie emotional die Weihnachtszeit für sie ist. Besonders in diesem Jahr, denn Claudia wird bei ihrer Mutter Waltraud in Deutschland bleiben, während Tochter Adeline bei Papa Michael in Florida ist.

