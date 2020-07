Claudia Norberg: Die nächste Klatsche für die Wendler Ex!

Nach der Trennung von Claudia Norberg und Michael Wendler verging kaum ein Tag, an dem nicht eine neue Negativ-Schlagzeile um die beiden die Runde machte. Zuletzt machte der Nachnamens-Streit von den beiden von sich Reden. So probierte Claudia Norberg vergeblich, dass Laura Müller nach der Hochzeit mit Michael den Namen Norberg annimmt. Doch während sich Claudia bei all dem Stress immer auf ihre Tochter verlassen konnte, wendet die sich nun mit einer überraschenden Aussage an die Öffentlichkeit...