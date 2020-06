Claudia Norberg: Drama um Tochter Adeline! Jetzt platzt es aus ihr heraus

Claudia sorgt sich um Adeline

Auf Instagram bedankt Claudia sich nun für die lieben Nachrichten, die sie in Bezug auf ihren Nachnamen erreicht haben. „Vor allem möchte ich mich bei meiner Tochter Adeline bedanken, die immer an meiner Seite ist und mich unterstützt. Sie hat nichts damit zu tun, dass Laura den Namen ‚Norberg‘ sich einfach angeeignet hat. Sie durchlebt im Moment auch sehr schwierige und orientierungslose Zeiten, da sie in zwei verschiedenen Welten lebt“, erklärt die ehemalige „Dschungelcamp“-Kandidatin.