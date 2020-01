Claudia Norberg: Dschungelcamp-Verbot für Tochter Adeline!

Reddit this

Claudia Norberg will nicht, dass ihre Tochter Adeline sie im Dschungelcamp sieht. Doch was hält die Schülerin von dem TV-Verbot?

Vor wenigen Tagen beschwerten sich die Kinder von öffentlich darüber, dass ihre Mutter im Fernsehen kaum wiederzuerkennen sei. Sie warfen vor, absichtlich ein falsches Bild von ihr vermitteln zu wollen. Dieses Problem dürfte Claudia Norbergs Tochter Adeline nicht haben!

Claudia Norberg & Michael Wendler: Enthüllt! Das ist der wahre Trennungsgrund

Dschungelcamp-Verbot für Adeline

Die 17-Jährige offenbart gegenüber RTL, dass ihr ein strenges -Verbot von Mama erteilt wurde. „Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich den Dschungel nicht anschaue. Daran halte ich mich auch“, erklärt sie. Warum genau sie die Sendung nicht sehen darf, wollte sie jedoch nicht verraten.

So richtig scheint sie das Verbot allerdings nicht zu stören. „Ich bin froh, dass ich hier lebe, denn ich kriege dann eher was vom Iran-USA-Konflikt mit als von den Schlagzeilen rund um meine Mutter und meinen Vater“, so die Schülerin.

