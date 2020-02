Claudia Norberg: Erschütternde Beichte von der Wendler Ex!

Oh je! Traurige Worte von Claudia Norberg! In einer erschütternden Beichte lässt die Ex von Michael Wendler ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Bei ist ordentlich was los! Erst kürzlich war die Ex von Michael Wendler noch dabei zu sehen, wie sie sich beim Dschungelcamp die Krone erkämpfen wollte. Nun die nächste Neuigkeit...

Claudia Norberg hat Schwierigkeiten

Wie Claudia nun berichtet, ist es für sie nicht besonders leicht, nach der Trennung von Michael, einen neuen Mann zu finden. So erklärt sie gegenüber " ": "Also Telefonnummer, klar, das wäre schön. Aber der Unterschied ist in meinem Alter natürlich, erst mal jemanden zu finden, der meinem Alter entspricht, also der ungefähr in meiner Altersriege ist. Weil die meisten in meinem Alter gehen gar nicht mehr weg." Oh je! Die Arme! Doch damit nicht genug...

Claudia fühlt sich manchmal einsam

"Viele meiner Freundinnen haben natürlich eine feste Beziehung und sind zu Hause. Und es ist ungewöhnlich, in meinem Alter wieder Single zu sein, ich merke das. Also wenn ich meine Freundinnen anrufe, die sagen alle: 'Nee, ich kann heute nicht. Das Wochenende verbringe ich ja natürlich mit meinem Mann oder mit meinem Freund', fügt Claudia abschließend hinzu. Ob die Ex von in diesem Jahr dennoch eine neue Liebe finden wird? Wir können gespannt sein...

