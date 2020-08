Claudia Norberg: Fiese Vorwürfe gegen Tochter Adeline!

So hat Claudia Norberg sich das nun wirklich nicht vorgestellt! Während ihr Ex-Mann mittlerweile mit einer Frau verheiratet ist, die fast 30 Jahre jünger ist als er, muss die Blondine sich an ein komplett neues Leben gewöhnen. Sie ist aus der gemeinsamen Villa in Florida ausgezogen, in der sie bis zuletzt noch mit Michael Wendler und Laura Müller wohnte. Und während die beiden ihr Eheleben in vollen Zügen genießen, steht Claudia plötzlich ganz allein da...