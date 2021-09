Claudia Norberg: Fieser Verrat! Ihr Glück ist erneut zerstört!

Obwohl sich Claudia bis jetzt noch nicht zu den Liebesspekulationen äußerte oder diese bestätigte, bahnt sich schon jetzt das erste Gefühlsdrama an! Wie nämlich nun durch "Bunte.de" berichtet wird, soll Hubertus von Falkenhausen nicht nur mit Claudia liiert sein! Er soll neben der Wendler-Ex auch noch eine andere Freundin an seiner Seite haben. Doch damit nicht genug! Aus seinem Doppelleben scheint er kein großes Geheimnis zu machen. So offenbart er über seine zweite Partnerin, deren Namen er nicht nennen will: "Ja, Frau N. weiß von Claudia und beide finden die Situation nicht gut." Wie bitter! Nach all dem Streit, den Claudia mit Ex-Mann Michael hatte, scheint sie auch mit Hubertus einfach kein Glück zu haben. Wie es für Claudia wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...