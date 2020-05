Claudia Norberg: Freiheitsstrafe! Sie hat das Urteil akzeptiert!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und ! Die beiden lieferten sich erst kürzlich eine böse Schlammschlacht, um die Abfindung die Michael an Claudia zahlen muss. Nun die nächste Hiobsbotschaft!

Michael Wendler & Laura: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Claudia Norberg akzeptiert ihre Freiheitsstrafe

Erst Anfang des Jahres machte die Meldung die Runde, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg Strafbefehl gegen Claudia Norberg erhoben hat. Dabei ging es um ihre Schulden in Millionenhöhe. Doch während die Blondine damals dagegen vorging, hat sie ihr Urteil und die damit verbundene Freiheitsstrafe jetzt akzeptiert. Doch was steckt hinter diesem Sinneswandel?

Claudia möchte abschließen

"Die Begründung, warum ich den Einspruch zurückgezogen habe, ist die, dass ich endlich mit der Vergangenheit abschließen will!", gesteht Claudia über ihre Entscheidung gegenüber " ". Claudia will also die Vergangenheit hinter sich lassen und stellt sich dem Urteil. Auf die Wahl-Amerikanerin kommt nun eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung zu.

