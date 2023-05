Claudia Norberg: Geheimes Doppelleben! Sie führt alle an der Nase herum

Claudia genießt ihr Leben in Florida in vollen Zügen. Und ihr Insolvenzverwalter gibt langsam die Hoffnung auf. "Die Schuldnerin, die sich derzeit unter unbekannter Adresse offenbar in Florida aufhält, hat auch weiterhin nicht mit dem Unterzeichner Kontakt aufgenommen", heißt es im Insolvenzbericht an das Amtsgericht Duisburg.

Ein Gläubiger spricht mit dem Blatt und erklärt wütend: "Es ist unfassbar, wie sich Claudia ihren Gläubigern und ihrer Verantwortung entzieht. Und wie wenig die deutschen Behörden bemüht sind, Claudia in Florida aufzuspüren und endlich zur Rechenschaft zu ziehen."

In Florida tut Claudia derweil so, als wäre alles in Ordnung. Ein gefährliches Doppelleben...