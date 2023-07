Claudia Norberg: Ihre miese Masche ist aufgeflogen!

Stolze drei Millionen Euro Schulden soll Claudia Norberg haben! Für diesen Batzen Geld muss sie sich in Deutschland vor der Justiz verantworten. Doch dass gegen sie ein Straf- und ein Insolvenzverfahren läuft, scheint die Ex-Frau von Michael Wendler nicht zu stören. Stattdessen tanzt sie nun den geschädigten Gläubigern gewaltig auf der Nase herum! Wie "BILD" berichtet, soll Claudia Norberg ihre Villa in Cape Coral im US-amerikanischen Bundesstaat Florida nun an Urlauber vermieten. Für 978 Dollar pro Woche kann man in dem Domizil mit drei Zimmern und zwei Bädern inklusive Pool wohnen. Dieses Angebot soll die Mutter von Adeline auf ihrem "Facebook"-Account gepostet haben. Damit hätte sie offiziell Einnahmen!

"Und mit diesem Angebot verhöhnt sie ihre Gläubiger gewaltig, die seit Jahren auf ihr Geld warten, aber nichts von ihrem Geld sehen. Doch das scheint Claudia Norberg egal zu sein. Wie "BILD" weiter berichtet, soll sie den Kontakt zu ihrem Insolvenzverwalter meiden. Dieser soll im Insolvenzbericht folgendes vermeldet haben: "Die Schuldnerin, die sich derzeit unter unbekannter Adresse offenbar in Florida aufhält, hat auch weiterhin nicht mit dem Unterzeichner Kontakt aufgenommen." Auf der Seite der Gläubiger hingegen herrscht Unverständnis und Entsetzen, wie sich einer von ihnen gegenüber "BILD" Luft macht: "Es ist unfassbar, wie sich Claudia ihren Gläubigern und ihrer Verantwortung entzieht. Und wie wenig die deutschen Behörden bemüht sind, Claudia in Florida aufzuspüren und endlich zur Rechenschaft zu ziehen."