Claudia Norberg: Jetzt lüftet sie Michael Wendlers intimstes Geheimnis!

Hoppla! Claudia Norberg wendet sich nun mit einer intimen Beichte über Michael an die Öffentlichkeit...

Laura Müller: Jetzt eskaliert der Streit mit Claudia Norberg!

Claudia Norberg lüftet Michaels Geheimnis

In der letzten Zeit überschlugen sich die Schlagzeilen über und . Nachdem Claudia erfuhr, dass sich Michael und Laura Müller das Jawort geben wollen, berichtete sie immer wieder, dass sie es nicht gut finden würde, wenn Michael und Laura ihren Mädchennamen nach der Hochzeit annehmen würden. Warum Michael diesen Schritt überhaupt in Erwägung zieht, war lange unklar. Schließlich herrscht zwischen Michael und Claudia Eiszeit. Doch nun wendet sich Claudia mit einer intimen Beichte an die Öffentlichkeit...

Claudia packt über Michael aus

Wie Claudia nun berichtet, hat Michael zu seiner Familie so ein schlechtes Verhältnis, sodass er enorm viel Wert auf Claudias Nachnamen legt. Gegenüber " " erklärt sie: "Ich glaube, der Michael möchte sich nicht von meinem Namen trennen. Das kann ich sogar verstehen, weil er ja mit seiner eigenen Familie komplett gebrochen hat." Ebenfalls ergänzt sie: "Deswegen kann er das vielleicht nicht nachvollziehen, wie wichtig mir das ist und was Familie bedeutet." Autsch! Was Michael darüber denkt, ist nicht bekannt. Begeistert wird er davon jedoch sicherlich nicht sein...

