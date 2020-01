Claudia Norberg: Jetzt spricht sie über Laura Müllers Playboy-Fotos!

Reddit this

Laura Müller will hoch hinaus. Deshalb hat sie die Hüllen fallen lassen und wird bald im "Playboy" zu sehen sein. Was Claudia Norberg wohl davon hält?

Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Laura Müller sich für den „Playboy“ ausgezogen hat. Doch was sagt eigentlich dazu, dass die neue Freundin ihres Verflossenen bald von jedem nackt gesehen werden kann?

Claudia Norberg reagiert gelassen

„VIP“ spricht die Dschungelcamperin bei ihrer Ankunft in Australien auf Lauras -Fotos an. Diese reagiert gelassen und lässt sich auch weiterhin nicht dazu hinreißen, schlecht über die 19-Jährige zu sprechen. „[Es] ist ein Hochglanzmagazin, ein etabliertes, schönes Magazin. Herzlichen Glückwunsch“, so Claudia.

Doch warum zieht Laura sich genau dann aus, wenn Claudia ins geht? Steckt etwa eine Strategie dahinter? „Ich hoffe nicht, dass es so ist“, erklärt die 49-Jährige lächelnd. „Das wäre, ich glaube, nicht so der richtige Weg, den man einschlagen sollte.“

Im australischen Dschungel wird man Claudia sicherlich auch mal mit weniger Kleidung sehen. Da kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Zuschauer ihren Körper mit dem von Laura vergleichen wird. Doch auch das scheint die Ex von nicht zu stören. „Wenn Laura Müller jetzt im Playboy zu sehen ist – sie ist 19, ich bin 49. Wer da Vergleiche zieht. Der lebt auch nicht in der realen Welt. Das kann man ja gar nicht. Ich sah mit 19 natürlich auch anders aus als jetzt.“

