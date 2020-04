Claudia Norberg: Job-Hammer! Jetzt startet sie voll durch!

Bei ist ordentlich was los! Erst kürzlich berichtete sie, dass die einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Nun die nächste Hammer- !

Claudia Norberg ist frisch verliebt

Nach der Trennung von war es für Claudia Norberg alles andere als leicht. Um so schöner somit, dass Claudia diese schlimme Zeit hinter sich lassen konnte und ihr Herz neu verschenkt hat. So erklärte sie gegenüber " ": "Ja, das Kuriose ist wirklich, dass ich jemanden kennengelernt habe. Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline und deswegen hat er auch die Möglichkeit, hierher zu kommen, also eigentlich der ideale Mann für mich, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann wohin er will und wann er will. Zwischenzeitlich war er also hier, wir haben uns kennengelernt." Doch damit nicht genug...

Claudia will wieder arbeiten

Wie Claudia nach dem Ehe-Aus mit Micheal Wendler immer wieder erklärte, würde sie unter massiven finanziellen Problemen leiden. Doch damit soll jetzt auch Schluss sein. So hat die Power-Frau auch schon eine Idee, wie sie wieder an Geld kommt. Im Interview mit "Promiflash" lüftet sie ihre Geschäftsidee und verrät: "Mein Plan für die Zukunft ist es, eine Zimmervermietung für Touristen in Cape Coral anzubieten. Ich würde mir gerne ein Haus kaufen, mit einem Schlafzimmer für mich und zwei Gästezimmern." Bleibt somit nur zu hoffen, dass ihr die aktuelle Situation dabei keinen Strich durch die Rechnung macht...

