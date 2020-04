Claudia Norberg: Juhuu! Eine neue Liebe für die Wendler-Ex!

schwebt im Liebes-Glück! Nach der Trennung von ihrem Ex hat die Power-Frau einen neuen Mann fürs Leben gefunden!

Claudia Norberg durchlebte turbulente Zeiten

Bei Claudia Norberg war in den vergangenen Monaten ordentlich was los! Nach der Trennung von ihrem Ex Michael überschlugen sich bei Claudia die Ereignisse. Wie die Power-Frau berichtete, würde sie nach dem Liebes-Aus mit Michael vor einer Reihe Herausforderungen stehen. Privat und finanziell musste die Blondine viel Stärke beweisen, um sich aus dem tiefen Tal der Tränen zu kämpfen. Doch jetzt das Unerwartete! Wie Claudia nun berichtet, hat sie ihr Herz neu verschenkt!

Claudia ist verliebt

Gegenüber " " lässt Claudia nun die süße Bombe platzen und berichtet: "Ja, das Kuriose ist wirklich, dass ich jemanden kennengelernt habe. Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline und deswegen hat er auch die Möglichkeit, hierher zu kommen, also eigentlich der ideale Mann für mich, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann wohin er will und wann er will. Zwischenzeitlich war er also hier, wir haben uns kennengelernt." Sie ergänzt: "Wir würden uns jetzt gerne näher kennenlernen und er wäre auch gerne nochmal gekommen, aber im Moment haben wir ja keine Möglichkeiten, auch er hat keine Möglichkeiten." Wie es für die beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...

