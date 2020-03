Claudia Norberg: Liebes-Drama! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Nach der Trennung von verliebte sich in Laura Müller. Doch während er auf Wolke sieben schwebt, hat seine Ex bisher kein Glück in der Liebe. Das soll sich nun allerdings ändern! organisierte kurzerhand eine Verabredung für die blonde Powerfrau.

Horror-Date mit Frédéric Prinz von Anhalt

Claudia Norberg versuchte ihr Glück mit Frédéric Prinz von Anhalt und ließ sich bei ihrem romantischen Date von den RTL-Kameras begleiten. Eine neue Liebe muss her und das so schnell wie möglich! Doch leider kannte der 76-Jährige bei seiner Ankunft nicht einmal den Namen seines Dates! „Silvia. Claudia, Mafia, who gives a shit", redete er sich heraus.

Eigentlich hatte Claudia sich so sehr auf ein tolles Dinner gefreut. Gute Stimmung kam aber trotzdem nicht auf. Das könnte vor allen Dingen daran liegen, dass Frédéric sich total ungeschickt anstellte. Er hielt ihr nicht die Tür auf, half ihr nicht aus dem Mantel und sorgte mit blöden Sprüchen für unangenehme Momente. „Komm setz' dich hier hin, mach kein Theater" und „Die frisst wie ein Schwein“, feuerte der Prinz.

Und Claudia? Die lächelte und behielt ihre Gedanken für sich. Ein zweites Date wird es aber sicherlich nicht geben…

