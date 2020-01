Reddit this

Claudia Norberg: "Meine Gage geht komplett an den Insolvenzverwalter"

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund!

In Kürze schon ist es soweit: Am Freitag fällt auf der Startschuss zur diesjährigen -Saison!

Ein Pritsche im australischen Urwald will in dieser Staffel auch beziehen - und das aus rein finanziellen Gründen, wie die Ex-Frau von jetzt offen erklärte!

Claudia Norberg: Keine Schweigevereinbarung mit Machel Wendler

Im Gespräch mit der Bild verriet die 49-Jährige, dass ihre von dem Blatt auf 80.000 Euro geschätzte Dschungelcamp-Gage bereits verplant ist:

"Ich sehe das Dschungelcamp als Job, will mich dort für weitere -Shows empfehlen. Ich habe ja hohe Schulden und muss Geld verdienen. Meine Gage geht komplett an den Insolvenzverwalter", so Claudia Norberg offen.

Nach der Pleite ihrer früheren Plattenfirma im Jahr 2016 könne sie auch die rund 100.000 Euro Preisgeld für die Dschungelkrone gut gebrauchen, fährt die Blondine fort:

"Ich wäre auch mit der Siegprämie zusätzlich noch nicht schuldenfrei. Aber ich will Geld verdienen, ich will bald wieder mein eigenes Heim in Florida haben."

Ihre Zeit im Dschungel gehe sie ganz offen an:

"Ich werde sehen, was das Ganze mit mir macht. Immerhin habe ich keine Angst vor wilden Tieren. Die kenne ich aus Florida, als ich da gelebt habe. Ich habe nur Angst vor mir selbst, dass ich überreagiere oder ständig nur rumheule. Ich möchte stark bleiben und rüberkommen", erklärt die Wendler-Ex.

Was ihr Ex-Mann von ihrer Dschungelcamp-Teilnahme halte, interessiere Claudia Norberg nicht:

"Wir haben nicht darüber gesprochen, dass ich teilnehme. Ich denke, er hat nichts dagegen. Das ist aber auch nicht wichtig. Ich mache das ja auch, um aus Michaels Schatten rauszukommen. Da war ich lange genug drin."

Auch Michael Wendler könne im Dschungel als Thema aufkommen:

"Wir haben keine Schweige-Vereinbarung oder sowas abgeschlossen. Ich kann erzählen, was ich möchte", so die 49-Jährige.

Ein Tabu habe Claudia Norberg im RTL-Dschungel jedoch:

"Ich werde unter keinen Umständen nackt duschen. Dafür bin ich zu alt …", meint die Blondine.