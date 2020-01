Claudia Norberg & Michael Wendler: Enthüllt! Das ist der wahre Trennungsgrund

Über die Dreiecksbeziehung zwischen , und Laura Müller diskutiert gerade ganz Deutschland. Aktuell sitzt Claudia im . Doch so richtig wollte sie über die Trennung von Michael noch nicht mit der Sprache rausrücken. Jetzt meldet sich sein Manager Markus Krampe zu Wort....

Claudia Norberg war die Frau hinter Michael Wendler

Claudia und Michael verliebten sich schon als Teenager. 29 Jahre waren die beiden ein Paar. Ich habe immer gesagt: Wenn ich die Frau vom Wendler wäre, hätte ich mich schon längst von ihm getrennt", erzählt Michaels Manager in der -Doku "Wendler, Laura, Claudia - Der DJ und die Frauen". Die Frauen standen bei Schlagerstar Michael Schlange. "Viele weibliche Fans mögen ihn. Wir waren teilweise wochenlang am Stück unterwegs." Währenddessen kümmerte sich Claudia um die Geschäfte im Hintergrund.

Michael Wendler wünschte sich mehr Aufmerksamkeit

Über Schlagenzeilen um andere Frauen konnte sie nur lachen. "Claudia ist eine sehr selbstbewusste Frau. Sie ist damit immer sehr lustig umgegangen." Doch Michael wünschte sich oft mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung. "Ich komme manchmal fix und fertig von der Arbeit und erwarte dann eine Frau, die mir in die Arme fällt und mich am besten ins Schlafzimmer trägt. Macht sie aber nicht", beschwerte er sich mal in einem Interview von 2011.

Insider packt über den Trennungsgrund aus

Trotzdem hielten die beiden an ihrer Beziehung fest. 2017 wanderten sie nach Florida aus. Nur ein Jahr später gaben sie überraschend ihre Trennung bekannt. "Ich habe ja mal die These aufgestellt, dass die Auswanderung nach Amerika dazu geführt hat. Sie waren in einem anderen Land, auf einmal jeden Tag zusammen, haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Da muss man sich vielleicht neu erfinden und zusammenraufen. Vielleicht hat es am Ende den Ausschlag gegeben", so Markus Krampe weiter.

Die Gerüchte, dass Michaels neue Freundin Laura der Trennungsgrund war, weist er jedoch zurück. "Die neue Frau kam im Nachgang. Er hat seine Frau nicht für Laura verlassen." Bleibt abzuwarten, ob sich Claudia im Dschungelcamp auch nochmal dazu äußert...

