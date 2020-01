Claudia Norberg & Michael Wendler: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen!

Als und sich trennten, war der Aufschrei groß. Immerhin waren die beiden rund 30 Jahre lang ein Paar. Dann lernte der Sänger Laura Müller kennen und verliebte sich Hals über Kopf in sie. Heute sind die beiden unzertrennlich und wohnen gemeinsam in Florida.

Dschungelcamp 2020: Das hält Claudia Norberg von Wendler-Freundin Laura

Elena Miras packt über die Trennung aus

Im verriet Claudia am Wochenende, dass sie sich kurz vor dem Ende ihrer Beziehung mit Michael stritt und er daraufhin ohne sie zu einem Konzert nach Deutschland reiste. Dort lernte er Laura kennen. „Wir haben uns dann eine Zeit lang nicht geschrieben und genau in der Zeit hatte Michael Laura bei einem Konzert getroffen und näher kennengelernt. Dann hat er sich in dieses Mädchen verliebt", so die Blondine.

Doch scheinbar steckt noch mehr dahinter, als die beiden zugeben wollen. deutet im Camp immer wieder an, dass die Geschichte zwei Seiten hat. Sie habe die ganze Wahrheit über die Trennung von ihrer guten Freundin Laura erfahren. „Der Grund war etwas völlig anderes. Es ist etwas passiert“, behauptet die 27-Jährige. Mehr will sie bisher noch nicht verraten. Aber sie ist sich sicher: Claudia ist nicht ganz unschuldig an der Trennung!

Ist Laura Müller etwa schwanger? Alle Details erfahrt ihr im Video: