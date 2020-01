Claudia Norberg & Michael Wendler: Jetzt kommen alle schmutzigen Details ans Licht

Reddit this

Es wird wieder spannend! Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wird so manch ein Promi intime Geheimnisse ausplaudern...

Am 10. Januar geht es endlich wieder los. Zwölf ziehen ins Dschungelcamp und kämpfen um die heiß begehrte Krone. Auch ist in diesem Jahr dabei. Was wohl davon hält?

Michael Wendler und Laura Müller: Drama in Florida! Jetzt ist sie zu weit gegangen

Claudia will über Michael sprechen

Gegenüber erklärte die 49-Jährige bereits, im Camp durchaus auch über ihren Ex plaudern zu wollen. Kommen nun vielleicht schmutzige Details ans Licht? „Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein", verspricht Claudia. An die pikanten Fragen von Fans, Freunden und den Medien hat sie sich mittlerweile schon gewöhnt.

„Das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden", erklärt sie.

Auch die anderen Kandidaten dürften sich zu dem ein oder anderen Geständnis hinreißen lassen. Wir dürfen also gespannt sein!

Ist Michael Wendlers Freundin Laura Müller etwa schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: