Reddit this

Claudia Norberg: Michael Wendlers Ex schlägt zurück

Als die Trennung von und Claudia Norberg bekannt wurde, war der Aufschrei groß. Das lag vor allen Dingen daran, dass der 47-Jährige sich Laura Müller angelte, die damals gerade einmal 18 Jahre alt war. Obwohl die Ex des Sängers öffentlich beteuerte, kein Problem mit der neuen Beziehung ihres Mannes zu haben, schlägt sie nun jedoch zurück.

Michael Wendler & Laura Müller: Fiese Manipulation! Ihr platzt der Kragen

Claudia Norberg sucht einen Partner fürs Leben

Wie „Bild“ berichtet, stand Claudia gerade für die Dating-Show „ gehen auf Partnersuche“ vor der Kamera. Dem Blatt gegenüber bestätigt die 48-Jährige, dass sie nicht mehr allein sein will. „Ja, ich suche einen neuen Mann. Auch im Fernsehen. Ich bin kein echter Single-Typ und das war ich auch nie. Ich war immerhin 29 Jahre mit meinem Ex zusammen“, erklärt sie. Deshalb will sie sich jetzt einen Neuen angeln – und alle sollen es mitbekommen!

Auf einen blutjungen Freund hat Norberg allerdings keine Lust. „Er sollte über 40 sein und keine Familie mehr gründen wollen“, stellt sie klar. Ein kleiner Seitenhieb gegen ihren Ex, der sich mit seiner 19-jährigen Freundin schon seit Monaten ein Kind wünscht…

Immer wieder fragen sich die Fans, ob Laura Müller schon schwanger ist: