Claudia Norberg: Michael Wendlers Ex wohnt wieder bei ihrer Mutter

Die Trennung von und war ein großer Schock für die Fans. Immerhin waren die beiden 29 Jahre lang ein Paar! Nachdem ihre Beziehung in die Brüche ging, zog die 48-Jährige aus dem gemeinsamen Haus aus. Mittlerweile wohnt der Sänger dort mit seiner neuen Freundin Laura Müller.

Claudia wohnt bei ihrer Mama

In einem Interview mit gesteht Claudia nun, dass sie wieder bei ihrer Mutter wohnt. „Ich wohne in dem Haus meiner Mama und habe tatsächlich wieder mein Kinderzimmer bezogen“, erklärt sie. Obwohl das am Anfang natürlich sehr ungewohnt war, fühlt sie sich dort inzwischen richtig wohl.

Claudias Mutter tut alles dafür, ihre Tochter glücklich zu machen. „Sie bekocht mich natürlich fleißig und wenn das Essen dann fertig ist, kommt sie zu mir und klopft an der Tür. Dann komme ich an den gedeckten Tisch“, freut sich die Ex vom Wendler. „Also, im Moment habe ich ein richtiges Luxusleben und werde sehr verwöhnt von meiner Mama.“

