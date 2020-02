Claudia Norberg: Neuer Mann! Jetzt kommt alles raus

Reddit this

Der Rosenkrieg zwischen Michael Wendler und Claudia Norberg geht in die nächste Runde! Jetzt spricht er von einem neuen Mann...

Wer sagt denn jetzt die Wahrheit? Im behauptete , dass Michael Wendlers neue Freundin Laura der Trennungsgrund war. Wenig später ruderte sie zurück. Etwa weil sie auch einen neuen Mann hatte?

Michael Wendler packt auf Instagram den wahren Trennungsgrund aus

Erst kürzlich kam die Schlagzeile auf, dass Michael seine Frau eiskalt per SMS abgeschossen hat. Laut dem Schlagerstar eine glatte Lüge! "Ich habe nicht per SMS Schluss gemacht! Sie wollte die Trennung, weil sie einen Neuen hatte", stellte Michael kurz danach in seiner -Story klar. Merkwürdig: Nur wenige Minuten später war das Statement wieder verschwunden...

Und was sagt Claudia selbst zu den Anschuldigungen? "Ich hatte keinen Neuen. Warum hat er den Post gelöscht? Das müsste man ihn auch fragen", erklärte sie im Interview mit . Häää, wer sagt denn jetzt die Wahrheit? Das wissen die beiden wohl nur selbst…

