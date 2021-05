Claudia Norberg: Neues Lebenszeichen! Doch der Grund ist herzzerreißend!

Claudia Norberg hüllte sich für viele Monate in Schweigen! Doch jetzt die Überraschung! Via "Instagram" meldet sich die Ex-Frau von Michael Wendler bei ihrer treuen Community zu Wort und berichtet, dass ihre Tochter Adeline in Los Angeles einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Für Mama Claudia alles andere als leicht...