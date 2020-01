Claudia Norberg packt aus: Laura war ein Grund für die Trennung!

Reddit this

Diese Enthüllung dürfte dem Schlagerstar so gar nicht gefallen...

Seit zwei Tagen drücken im autralischen Urwald die diesjährigen Dschungelcamper wieder ihre Promi-Pritschen - und schon sorgt das erste Geständnis für Wirbel!

packt über das Ehe-Aus mit aus und gibt offen zu: Laura war einer der Trennungsgründe!

Pikante Enthüllung: Claudia Norberg spricht über Michael Wendler und Laura

Während Michael Wendler in Interviews bisher stets erklärt hatte, dass er seine junge Freundin erst nach dem Beziehungsende mit Claudia Norberg kennen- und liebengelernt hatte, gab die Blondine jetzt etwas ganz anderes preis!

Im Gespräch mit ihren Camp-Mitstreitern Raúl Richter und plauderte Claudia Norberg über das Ehe-Aus und erklärte ganz offen:

Die 19-Jährige war einer der Gründe für die Trennung!

Wie die in Amerika lebende Dschungelcamperin erklärt, sei ihr damaliger Ehemann nach einem Streit alleine zu einem Konzert nach Deutschland geflogen:

"Wir haben uns dann eine Zeit lang nicht geschrieben und genau in der Zeit hatte Michael Laura bei einem Konzert getroffen und näher kennengelernt. Dann hat er sich in dieses Mädchen verliebt", so die Blondine.

Eine pikante Enthüllung, die der Wendler selbst wohl nicht allzu gerne hören dürfte.