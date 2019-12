Claudia Norberg: Sie zieht in die Nähe von Ex Michael Wendler

Bald könnten sie Nachbarn sein!

Rund ein Jahr ist es her, dass und seine Noch-Ehefrau die Trennung verkündeten.

Während der Schlagerstar inzwischen wieder an Freundin Laura vergeben ist, erklärte Claudia Norberg jetzt, wie es nach der Scheidung für sie weitergehen soll - und überraschte dabei mit einer ganz besonderen Verkündung...

Claudia Norberg: Sie zieht in die Nähe von Michael Wendler & Laura

Im Gespräch mit der Bild schilderte die 51-Jährige, dass die Scheidung im kommenden Jahr nach amerikansichem Recht erfolge:

"Die Rechtsanwaltskosten in Amerika sind gigantisch, so eine Scheidung kann schon mal bis zu 30 000 US-Dollar kosten", so Claudia Norberg.

Im Hinblick auf ihre gemeinsame Tochter Adeline bliebe auch nach der Trennung alles beim Alten:

"Das Sorgerecht für Adeline bleibt in jedem Fall bei uns beiden. Aber Adeline hat ja im Februar Geburtstag und wird dann auch schon 18 Jahre, dann hat sich das mit dem Sorgerecht ohnehin erübrigt."

Wie die Blondine offenbart, wolle sie bald nach Amerika ziehen:

"Meine Tochter möchte in Florida bleiben und da ich auch künftig in der Nähe meiner Tochter sein möchte, plane ich meine Zukunft ebenfalls in Cape Coral. Aber Cape Coral ist auch meine neue Heimat geworden, es ist mein Lebensmittelpunkt, ich habe dort ein soziales Umfeld, habe Freundschaften geschlossen und die Stadt ist mir einfach vertraut."

Wie Claudia Norberg schildert, sei sie für ihre Tochter auch bereit, in der unmittelbaren Nähe zu Noch-Ehemann Michael Wendler und seiner Laura zu wohnen:

"Das weiß ich nicht. Da muss ich auch egoistisch sein, mir geht es ausschließlich um meine Tochter. Ich möchte sie einfach in meiner Nähe wissen und so oft wie möglich sehen. Sie ist jetzt gerade in dem Alter, wo sie vom jungen Mädchen zur Frau wird und wenn dann der erste Freund auf der Bühne erscheint, habe ich sie ohnehin nicht mehr für mich allein. Ich habe ja nur ein Kind, unser Verhältnis ist sehr innig und vertraut. Sie ist mein erster und letzter Gedanke an jedem Tag."

Wie die 51-Jähriger erklärt, wolle sie in Florida eine Zimmervermietung an Touristen aufziehen.