Claudia Norberg: Traurige Worte nach dem Dschungelcamp-Aus

So hat sie sich das aber nicht vorgestellt! Claudia Norberg musste ihre Sachen packen und das Dschungelcamp verlassen.

wollte sich unbedingt die Krone holen. Doch an Tag 13 endete das Dschungel-Abenteuer für die Noch-Ehefrau von . Nach ihrem Aus meldet sie sich nun zu Wort und verrät, was in ihr vorgeht.

Claudia Norberg: Dschungelcamp-Verbot für Tochter Adeline!

Trauriges Dschungel-Aus

„Ich denke, die Zuschauer haben mich rausgewählt, weil ich so unbekannt bin. Ich bin vielleicht auch ein wenig langweilig", erklärt sie geknickt gegenüber . „Ich bin immer an der Seite meines Mannes gewesen." Trotzdem freut sie sich darüber, den siebten Platz belegt zu haben.

Auf melden sich bereits die ersten Fans bei Claudia und bauen sie wieder auf. Bleibt abzuwarten, wie es nun weitergeht. Nach ihrem Camp-Aufenthalt dürfte die Blondine nicht nur Klärungsbedarf mit ihrem Ex, sondern auch mit den Gläubigern haben, die eine hohe Geldsumme von ihr fordern…

