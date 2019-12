Claudia Norberg: Verkauft sie jetzt den Ehering von Michael Wendler?

Reddit this

Es sollte für immer sein. Doch dann ging die Ehe von Michael Wendler und Claudia Norberg in die Brüche. Doch was hat sie nun eigentlich mit ihrem Ehering vor?

und waren 29 Jahre lang ein Paar. Obwohl der Sänger mittlerweile eine wesentlich jüngere Freundin hat, hält seine Ex sich mit fiesen Bemerkungen zurück. Zwar lässt sie sich hin und wieder zu einem winzigen Seitenhieb hinreißen, zu einer großen Schlammschlacht kam es bisher jedoch nicht.

Claudia Norberg: Michael Wendlers Ex wohnt wieder bei ihrer Mutter

Verkauft Claudia ihren Ehering?

fragte genauer nach und wollte von Claudia wissen, ob sie ihren Ehering nach der Trennung eigentlich verkaufen möchte. Doch davon will die Single-Frau nichts wissen. „Mein Ehering ist wieder in der Schatulle drin, wo er mal drin war ursprünglich. Der ist jetzt in Florida, den habe ich da gelassen. Ich werde den nicht verkaufen – der soll da bleiben, wo er ist. Das ist ein Bestandteil meines Lebens", erklärt sie lächelnd.

Auch ihr Hochzeitskleid möchte sie nicht verkaufen. „Da sehe ich jetzt keine Veranlassung zu“, so Claudia. „Klar erinnere ich mich an die Zeit, aber es war auch eine schöne Zeit. Ich war jetzt nicht unglücklich, dass ich jetzt unbedingt an gar nichts mehr erinnert werden muss. Ich habe auch noch ganz viele Hochzeitsfotos.“

