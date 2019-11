Steckbrief

Name: Claudia Norberg

Geburtstag: 11. November 1970

Sternzeichen: Skorpion

Geburtsort: Deutschland

Familienstand: Verheiratet (Lebt in Trennung)

Kinder: Tochter Adeline Sina Marie (2002)

Herkunft und Leben von Claudia Norberg

Claudia Norberg wird 1968 in Deutschland geboren. Bereits während ihrer Schulzeit begegnet sie dem aufstrebenden Musiker und ihrem späteren Ehemann Michael Wendler unter seinem bürgerlichen Namen Michael Swowronek. Seit 1989 sind Claudia Norberg und Michael Wendler, welcher ursprünglich aus Dinslaken stammt, offiziell ein Paar. Gemeinsam lebte das Paar einige Jahre auf einem Anwesen in Dinslaken.

Karriere

Da ihr Ehemann Michael Wendler bereits seit den 90er Jahren gezielt eine kommerzielle Karriere als Schlagermusiker verfolgt, gründet Claudia Norberg im Jahr 2000 das Musiklabel „CNI Rekords“. Als Managerin unterstützt die Blondine ihren Lebensgefährten sieben Jahre beruflich, bevor dieser 2007 einen Wechsel zum Sony-Plattenlabel „Ariola“ wagt. Im Oktober 2016 wird bekannt, dass Claudia Norbergs Plattenlabel Insolvenz anmelden muss. Bereits während der Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Michael Wendler hagelte es Anzeigen, da der Schlagermusiker immer wieder versucht seine eigens verursachten Schulden über die Firma seiner Frau zu begleichen.

Michael Wendler: Jetzt packt Ex Claudia Norberg über die Trennung aus!

An der Seite ihres Ehemannes Michael Wendler wagt die 48-Jährige 2017 einen beruflichen wie privaten Neuanfang in Amerika. Während Claudia Norberg und der Schlagerstar ihr neues Domizil im sonnigen Cape Coral in Florida beziehen, ist RTLzwei mit „Goodbye Deutschland“ live dabei.

Claudia Norberg: Privatleben

Bereits in ihrer Jugend lernt Claudia Norberg ihren späteren Ehemann Michael Swowronek (Künstlername Michael Wendler) kennen und lieben. Über 30 Jahren sind der Schlagermusiker aus Dinslaken und die deutsche Unternehmerin ein Paar. Nachdem bereits im Jahr 2002 die gemeinsame Tochter Adeline Sina Marie das Licht der Welt erblickt, geben sich die beiden Verliebten 2009 das Ja-Wort auf. Auf die standesamtliche Trauung auf Sylt folgt wenige Wochen später die kirchliche Hochzeit auf der Baleareninsel Mallorca.

Beim Finale von "Promi Big Brother" 2014 waren Claudia Norberg und Michael Wendler noch glücklich liiert Foto: Getty Images

Gemeinsam wagt die dreiköpfige Familie 2017 nach einem Insolvenzverfahren gegen Claudia Norberg einen Neuanfang in Amerika, doch am Ende scheitert die Beziehung trotz aller guten Vorsätze. Nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren trennen sich Claudia Norberg und Michael Wendler 2018 überraschend. In der Öffentlichkeit sprechen die beiden Ex-Partner von einer freundschaftlichen Trennung nach dem Motto „Aus Liebe wurde Freundschaft“, doch hinter den Kulissen brodelt die Gerüchteküche. So verrät der Wendler 2018, dass ein anderer Mann im Spiel gewesen wäre. Doch während sich Claudia Norberg trotz aller Vorwürfe ihres Ex bislang als Single in der Öffentlichkeit präsentiert, turtelt der Wendler fleißig mit seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller. Was genau hinter den Ehe-Kulissen ablief, bleibt wohl zukünftig ein Familiengeheimnis. Doch mittlerweile blickt auch Claudia Norberg wieder nach vorne und wagt den Neuanfang in ihrer deutschen Heimat.

