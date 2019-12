Claudia Norberg: Zurück zu Michael Wendler! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Gerade erst gab in einem Interview zu, wie emotional die Weihnachtszeit für sie ist. In diesem Jahr wird sie nicht in Florida bei ihrer Tochter Adeline sein können, sondern in Deutschland bei ihrer Mutter bleiben. Mit einem Foto aus dem Wohnzimmer ihres Ex-Mannes sorgte sie nun jedoch für Verwirrung bei den Fans!

Claudia wohnt manchmal bei Michael

Es ist kein Geheimnis, dass die Stimmung zwischen Claudia, Michael und seiner neuen Freundin Laura Müller etwas angespannt ist. Kein Wunder: Die 19-Jährige stichelt hin und wieder gegen die Verflossene ihres Sänger-Freundes. Wie kommt es also, dass Claudia sich in dem Haus des Paares aufhält?

Die 49-Jährige erklärt im „Bild“-Interview, dass sie bei ihrem Ex wohnt, wenn sie ihre gemeinsame Tochter besucht. „Es gab keine andere Möglichkeit für mich. Aus dem Grund bin ich dann ins Haus und zu meiner Tochter gezogen. Auch wollte ich keinen Freunden zur Last fallen. Ich habe ja nun mal im Haus mein Gästezimmer, in dem meine Sachen sind, und es ist auch mein gutes Recht, da zu wohnen", so Claudia. Zum Glück kann sie Laura dort aus dem Weg gehen, wenn es sein muss.

„Auf der rechten Seite des Hauses wohnen Michael und Laura und haben ihr eigenes Badezimmer und auf der anderen Seite wohnen meine Tochter und ich. Somit haben wir kein gemeinsames Bad mit Laura und Michael, sondern teilen uns nur Küche, Wohnzimmer und Terrasse“, erklärt sie. So könne man unnötige Begegnungen vermeiden…

