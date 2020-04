Claudia Obert & Désirée Nick: Jetzt kommt die Wahrheit über ihren Zoff raus!

Schon in der ersten Folge von " unter Palmen" war klar, dass sich Désirée Nick und Claudia Obert nicht ausstehen können. Immer wieder stichelten die beiden gegeneinander. Doch gestern Abend eskalierte die Situation komplett...

Claudia Obert und Désirée Nick zofften sich vor laufender Kamera

Die beiden lieferten sich einen Streit der Extraklasse. "Du bist eine Lügnerin. Bewege deine Fresse aus der Kamera", brüllte Désirée Claudia an - und setzte sogar zum Schlag an. Das ließ sich Claudia natürlich nicht gefallen, pöbelte heftig zurück. Der Streit wurde so krass, dass Désirée sogar Claudias Koffer die Treppe runterpfefferte.

Désirée Nick: Heftige Abrechnung mit den "Promis unter Palmen"-Kollegen!

Die anderen Kandidaten waren schockiert. "Würde ich meine Mutter so im Fernsehen sehen, würde ich mich in Grund und Boden schämen", stellte entsetzt fest. Eva Benetatou erklärte: "Ich möchte natürlich auch nicht in so einen Fokus kommen wie Claudia. Ich habe mich eingeschüchtert gefühlt. Es war einfach beängstigend."

Claudia Obert und Désirée Nick haben eine Vergangenheit

Doch was ist zwischen Désirée und Claudia in der Vergangenheit eigentlich vorgefallen, dass sie so aufeinander losgehen? Die beiden kennen sich schon seit Jahren. Vor einiger Zeit kleidete Claudia die Kabarettistin an. "Sie denkt, sie ist mein Sponsoring. Über mich hat sie sich auf Events und rote Teppiche eingeschlichen! Die Leute kamen dann und haben gesagt: 'Was hast du denn da für eine Grotte im Schlepptau?' Dann war mir das alles zu viel und dann habe ich die Reißleine gezogen", erzählt Désirée in der Sendung. Claudia ist sich dagegen keiner Schuld bewusst. "Irgendwann muss ich mal mit ihr zusammengerasselt sein. Das weiß ich schon gar nicht mehr..."

Ob es zwischen den beiden Streithähnen erneut kracht? Das zeigt sich nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei SAT.1...

