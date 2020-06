Claudia Obert

So verdiente sie ihr Vermögen in Millionen-Höhe

Ihrer Liebe zu Schuhen verdankt Claudia Obert heute ihre erfolgreiche Geschäftsidee. In ihren Shops in Hamburg und Berlin bietet die emsige High-Society-Lady Top-Mode und Designer-Heels unwiderstehlich günstig an. Mit diesem Trick verdient sie ein Vermögen...