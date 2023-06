Claudia Obert und Max Suhr: Hochzeit und ein kleines Mädchen

Wie eng ihr Verhältnis zu ihrem Patenkind Emilia ist, ließ sie ebenfalls durchsickern. Leider sehe sie die Kleine viel zu selten, aber wenn, dann in klassischer Claudia Obert-Manier: "Sie war schon 10 Tage bei mir auf Ibiza". Jedoch öffnete ihr diese gemeinsame Zeit mit Emilia wohl schnell die Augen: "Danach war ich so fertig. Kinder sind so anstrengend. Ich bin wieder auf den Boden der Realitäten gekommen. Bei mir sind die Sicherungen so durchgeknallt als ich Max kennengelernt habe, aber mittlerweile sind die Sicherungen wieder drin." Dann scheint das Thema gemeinsamer Nachwuchs bei Max und Claudia wohl erstmal vom Tisch zu sein. Gut für den 24-Jährigen, der in unserem Gespräch betont: "Für mich ist das perfekt".

Auch interessant:

Claudia und ihr Max stellen sich in diesem Jahr der Herausforderung "Sommerhaus der Stars". Welche Paare sich nach ihrer Teilnahme trennten, erfährst du im Video: