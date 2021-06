Claus Kleber: Er zieht einen Schlussstrich nach 19 Jahren!

Claus Kleber studierte damals Jura und arbeitete in der Zeit als freier Mitarbeiter beim Südwestrundfunk. Er wurde später Leiter des Südwestfunkstudios in Konstanz, leitete die ARD-Büros in Washington und London und präsentierte seit 2003 das "heute-journal". Claus Kleber ist seit 1982 mit der Ärztin Renate Grziwok verheiratet und hat zwei Töchter. Nach seinem TV-Aus wird er wahrscheinlich viel Zeit mit seiner Familie verbringen.

