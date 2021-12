Claus Kleber: Jetzt ist es aus und vorbei!

Kurz vorm Jahreswechsel ist es nun soweit. Am Donnerstagabend des 30. Dezembers (21.45 Uhr) übergibt Claus Kleber seine Rolle als Moderator des "heute-journals" im ZDF an Kollegen Christian Sievers. Damit begibt er sich in den wohlverdienten Nachrichten-Ruhestand. Mehr als 18 Jahre war er der tägliche Begleiter in vielen deutschen Wohnzimmern und hielt uns stehts auf dem Laufenden. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur spricht er jetzt über seine Pläne für die Zukunft ohne das "heute-journal". Eines ist ganz klar, er wird viel mehr Zeit zur Verfügung haben. Er freue sich auf „mehr als 160 Abende im Jahr, die plötzlich frei sind“. Ganz ungewohnt für den sonst fast täglich vor der Kamera stehenden Moderator. Für ihn sei dies „eine heftige Zahl“. Was wird er mit seiner neu gewonnen Freiheit anstellen?