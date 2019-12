Clea-Lacy Juhn: Öffentliche Liebeserklärung an ihren neuen Freund

ist Hals über Kopf verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Riccardo Basile und arbeitet als „Sky“-Moderator. Um ihrer Liebe Ausdruck zu verleihen, überrascht die ehemalige „Bachelor“-Gewinnerin ihren Schatz nun mit einem rührenden Post auf .

"Bachelor"-Clea-Lacy Juhn: Liebes-Ratschlag an Gerda Lewis

Süße Liebeserklärung an Riccardo Basile

„Dass das Leben seine eigenen Regeln hat und verrückt spielt, wurde mir in den letzten Wochen/ Monaten gezeigt“, schreibt Clea zu einem süßen Knutsch-Foto von sich und Riccardo. „Es hat sich einiges bei mir getan und als ich es am wenigsten erwartet habe, bist du in mein Leben getreten. Du hast mir in kürzester Zeit gezeigt, dass du immer für mich da bist. Du hast keine Sekunde gezweifelt, als es mir schlecht ging, an meiner Seite zu sein. Bei dir kann ich lachen, weinen und ich selbst sein! Danke, dass du mich jeden Tag aufs Neue zum Strahlen bringst“, schwärmt die dunkelhaarige Schönheit.

Und Riccardo? Der schweigt und genießt. Auf seinem Instagram-Profil gibt es bisher noch keine Pärchen-Fotos, aber das dürfte sich sicherlich bald ändern…

