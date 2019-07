Clea-Lacy Juhn: Seitenhieb gegen Angelina Heger und Sebastian Pannek

Ja, sie sind ein Paar! Nach vielen Spekulationen machten und Sebsatian Pannek ihre Liebe vor wenigen Tagen offiziell. Für viele eine Überraschung...

Angelina Heger: Bittere Enttäuschung nach dem Liebes-Outing!

Clea-Lacy Juhn: So reagiert sie auf das Paar

Auch , die Ex von , hat die neue Liebe nicht kommen sehen. Sie weiß schon länger von den beiden. Viele Follower und Fans haben der Nachrichten geschrieben und das Paar geoutet. Richtig glauben wollte Clea das aber nicht. "Ich dachte, es ist ein Scherz!" Ups, ist das etwa ein kleiner Seitenhieb auf die beiden?

Jedenfalls hakte die 28-Jährige deswegen direkt bei ihrem Ex nach - und der bestätigte die Gerüchte.

Clea Lacy Juhn gönnt Angelina und Sebastian ihr Glück

Aber auch, wenn die Ex-Bachelor-Kandidatin überrascht über die neue Liebe war. Sie gönnt Angelina Heger und Sebastian das Glück. "Das ist jetzt wirklich schon lange her mit Sebastian und mir - über ein Jahr. Von dem her ist das völlig in Ordnung, also da stört mich gar nichts daran. Ich freue mich wirklich für jeden Menschen, der jemanden findet. Das hat mir gar nicht wehgetan", erklärt sie gegenüber . Dann ist ja alles gut...