„Club der roten Bänder“: Was hat Timur Bartels mit Til Schweiger zu tun?

Demnächst wird er mit Komiker Kurt Krömer zusammenarbeiten.

Die Schauspielerei wurde dem 20-Jährigen quasi in die Wiege gelegt. Schon als Baby hatte ihn Deutschlands erfolgreichster Filmemacher Til Schweiger auf dem Arm. Wie es dazu kam? „Valentin, der Sohn von Til Schweiger, wurde in derselben Klinik geboren wie ich. Wir lagen nebeneinander. Til nahm beim ersten Besuch aus Versehen mich in den Arm, weil er dachte ich sei Valentin. Die Schwester wies ihn darauf, dass er woanders liegt“, verriet Timur lachend im Gespräch mit „Klatsch-Tratsch.de“.