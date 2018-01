Coca Cola: Krasse Neuerung!

Coca Cola ist DAS LIeblingsgetränk der Deutschen. Jetzt gibt es eine krasse Neuerung, wie das Unternehmen mitteilte.

In Deutschland will das Unternehmen eine Mini-Dose von Coca Cola auf den Markt bringen. Die 0,15-Liter-Dosen gab es schon mal kurzfristig in Flugzeugen im Jahr 2016 - nun sollen diese wohl dauerhaft auf den Markt kommen.

Die Mini-Dosen von Coca-Cola als auch Coca-Cola Zero Sugar stehen ab April in den Regalen von Supermärkten und Discountern. Mit der Mini-Dose bedienen wir einen Trend. Sie werden von den Konsumenten immer stärker nachgefragt“, erklärt Unternehmenssprecherin Stefanie Effner gegenüber „Lebensmittel Praxis“. Bei den Mini-Dosen handelt es sich um eine Einwegpfanddose - das Material wird also wieder verwendet.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert das Vorhaben von Coca Cola. "Mit der geplanten Einführung der Mini-Dosen folgt der nächste Angriff durch Coca-Cola auf das umweltfreundliche Mehrwegsystem in Deutschland", heißt es in einer Mitteilung.