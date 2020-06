Coco Austin: In Unterwäsche auf dem roten Teppich

So scheint es jetzt Coco Austin gegangen zu sein. Denn auf dem roten Teppich tauchte sie nur in Spitzen-BH und Schlüpfer auf. Und es war nicht etwa eine Wäscheparty, wie man jetzt vielleicht vermutet. Selbst Ehemann Ice-T kam im Anzug.

Hat Coco Austin etwa keine Klamotte mehr, in die auch ihr sagenhaft großer Popo reinpasst?

An diesem Abend fand im selben Casino aber auch die Abschlussfeier zum Strip-Musical "Peepshow" statt, vielleicht nahm sich Coco ja dies zum Motto des Abends und schlüpfte nur in ihre Unterwäsche - das würde so einiges erklären.