Colin Farrell: "Es ist nicht immer einfach!"

Farrell hatte sich erst 2007 gegenüber der Presse über die Krankheit seines Sohnes geäußert und erklärte dem amerikanischen "InStyle"-Magazin jetzt seine Gründe: "Ich war bei den Special Olympics in Shanghai 2007 und habe mich entschlossen, nachdem ich mit James' Mutter gesprochen habe, öffentlich über den Stolz und die Freude, die ich für meinen Sohn empfand, zu reden", verrät der zweifache Vater. "Er bereichert mein Leben, gleichzeitig möchte ich nicht die Schwierigkeiten herunterspielen, die betroffene Familien durchmachen müssen - die Angst, die Hilflosigkeit, die Frustration und den Schmerz." Farrell ist stark in der Hilfsorganisation "Foundation For Angelman Syndrom Therapeutics" involviert und versucht dadurch, anderen Familien zu helfen, wie der Ire selbst gesteht: "Wenn man das Elternteil eines Kindes mit Behinderung ist, dann ist es wichtig, dass man sich nicht alleine fühlt." Auf seinen Sohn ist Farrell stolz und auch wenn es anstrengend ist, freut er sich über jeden Fortschritt: "Wir teilen die kleinsten Erfolge, das erste Wort mit sechs oder sieben Jahren...Als James seine ersten Schritte mit vier Jahren gemacht hat, wäre ich beinahe zusammengebrochen vor lauter Freude", erinnert sich der glückliche Vater. © WENN