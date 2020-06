Colin Farrell sucht eine Freundin

"Ich habe kein bestimmtes Beuteschema", offenbarte der Frauenschwarm mit dem Bad Boy-Image. "Ein menschliches Wesen wäre nicht schlecht", witzelte Farrell, verriet dann jedoch noch, dass er doch den einen oder anderen Anspruch an eine zukünftige Dame an seiner Seite hat: "Ich mag es, wenn sie freundlich sind und sexy." DeGeneres versprach dem Hollywood-Star, der früher unter Alkoholsucht litt, prompt, sie würde sich um eine Freundin für ihn kümmern. Sie selbst, so die lesbische Moderatorin, sei schließlich "leider aus dem Rennen." Colin Farrell ist seit der Trennung von seiner Ex-Freundin Alicja Bachleda-Curuś 2010 offiziell Single. Der gemeinsame Sohn der beiden kam 2009 zur Welt © WENN