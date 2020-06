Colin Farrell sucht nicht nach einer Frau

Colin Farrell bekräftig in einem Interview, dass seine Zeiten als Bad Boy vorüber seien - er sei auch nicht auf der Suche nach einer neuen Frau in seinem Leben. Der irische Schauspieler, der derzeit Single ist, hat es nicht eilig, eine Frau fürs Leben zu finden, wenn es jedoch passieren würde, würde er seinem Glück auch nicht im Weg stehen, verriet Farrell jetzt in einem Interview mit der deutschen Ausgabe des Magazins "In".