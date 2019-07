Collarbone Bob: Die Trendfrisur, die jeder Frau steht!

Alexa Chung trägt ihn schon lange, Khloe KArdashian hat ihn erst vor einiger Zeit für sich entdeckt. Aber eins haben sie gemeinsam: Er steht ihnen beiden einfach super. Von wem die Rede ist? Dem Collarbone Bob. Der absoluten Trendfrisur der !

Alle lieben den Collarbone Bob

Was das besondere an dem Collarbone Bob ist? Er ist länger als der normale Bob und endet - wie der Name schon sagt - am Schlüsselbein. Die perfekte Länge vor allem für unentschlossene! Denn so kann man sich einen trendigen Bob schneiden lassen, ihn aber immer noch zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden, wenn die Haare doch mal nerven!

Sleek Bob: Der heißeste Frisurtrend im Sommer

Und man kann den Collarbone Bob auch ganz individiell stylen. Ob im Sleek Look, lockig, gewellt, hochgesteckt oder eben als Pferdeschwanz - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Der Collarbone Bob ist für jede Frau

Übrigens ist die vielseitige Frisur wirklich was für jede Frau. Denn egal ob das Gesicht rund, eckig oder länglich ist - Der Collarbone Bob steht einfach jeder. We love it!

