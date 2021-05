Colt Brennan: Der Football-Star stirbt mit 37 Jahren

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Colt Brennan. Der Football-Star ist im Alter von 37 Jahren in Kalifornien verstorben. Die traurige Nachricht wird von seinem Vater Terry Brennan gegenüber "ESPN" bestätigt. Offenbar wurde er bewusstlos in einem Hotelzimmer aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf starb er im Kreise seiner Familie. Weitere Details zur Todesursache sind bisher jedoch noch nicht bekannt.