Comeback: TV-Show kehrt nach 16 Jahren zurück

Schon seit Jahren ist die Show ein Dauerbrenner und läuft immer am Sonntagvormittag. Nun gibt es ein überraschendes Comeback: Der Sender zeigt zwei neu produzierte Folgen der Crime-Show!

RTL II produziert neue Folgen von "X-Factor"

„ “ wurde von 1997 bis 2002 produziert und hat es insgesamt auf 45 Episoden gebracht. Die Show feiert nun ihr 20. Jubiläum und darum nimmt der Kanal zwei neue Folgen ins Programm. In „X-Factor – Das Unfassbare kehrt zurück“ zeigt II am 4. November um 18:15 Uhr zwei Folgen, die stark an das Original erinnern sollen.

Laut „Quotenmeter“ bezeichnet RTL II die beiden Episoden als Hommage an das Original. Präsentiert wird das Format von Detlef Bothe, welcher aus „SPECTRE“, „Der Nachtmahr“ und „Die Vierhändige“ bekannt ist. Zuvor zeigt RTL II ab 9:40 Uhr einen „X-Factor“-Marathon.