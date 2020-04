Comedy-Star Vic Henley mit 57 Jahren überraschend gestorben!

Reddit this

Große Trauer in der Comedy-Welt! Wie jetzt bekannt gegeben wurde, verstarb der Komiker Vic Henley im Alter von 57 Jahren!

Comedy-Star Vic Henley ist tot! Die Stand-up-Komiker-Legende wurde vor allem durch seine Auftritte in der "Opie & Anthony"-Radioshow bekannt. Nun schloss der Star für immer seine Augen.

Vic Henley war auch aus dem Fernsehen bekannt

Ganze acht Mal wurde Vic Henley als Comedian des Jahres nominiert. Einem breiteren Publikum dürfte er auch als Schauspieler im Film "Bruno" bekannt sein. Nun die traurige Nachricht! Der 57-Jährige verstarb am 06. April. Dies bestätigt nun unter anderem Tatum Singley, die Nichte des Verstorbenen, via : "Ein wunderbarer Sohn, Bruder, Onkel, Cousin, Neffe und Freund. Er hat uns alle so sehr geliebt und wir hoffen, dass er weiß, wie sehr wir ihn lieben."

Vic Henley verstarb an Lungenembolie

Wie es heißt, soll die Todesursache von Vic einen Lungenembolie gewesen sein, die der US-Amerikaner am vorherigen Wochenende erlitten hat. Die Nichte von Vic ergänzt in ihrem Post abschließend: "Die Welt liebte Vic für das Lächeln und Lachen, das er uns allen brachte – und er liebte seine Arbeit, weil sie ihm zu so vielen Freunden verhalf." Wann eine Trauerfeier zu Ehren des stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

