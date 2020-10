Conchata Ferrell: Der "Two and a Half Men"-Star ist tot

Auf der Facebook-Seite der Serie "Two and a Half Men" bestätigen die Macher den Tod von Conchata. "Wir sind traurig über den Verlust von Conchata Ferrell und sind dankbar für die Jahre, in denen sie uns als Berta zum Lachen gebracht hat, und das wird ewig so weitergehen", heißt es dort.

Woran die 77-Jährige verstorben ist, ist nicht bekannt. Aber sie musste bereits im Mai ins Krankenhaus, lag damals vier Wochen auf der Intensivstation. Dort erlitt sie einen Herzstillstand. Sie überlebte zwar, musste aber noch Monate danach behandelt werden.