Conchita Wurst goes ESC!

Österreich schickt das Travestiesternchen ins Rennen. Bereits 2012 trat Frau Wurst bei der österreichischen Vorausscheidung zum Song Contest an, konnte sich jedoch nicht gegen "Trackshittaz" durchsetzen.

In diesem Jahr lässt der ORF den Vorentscheid aufgrund von Sparmaßnahmen ausfallen, der Weg für Conchita Wurst ist also frei. Das alpine Glamour-Girl tritt automatisch beim Halbfinale in der dänischen Hauptstadt an.

Bei den "Wild Girls" galt Conchita als absoluter Publikumsliebling. Ob Europa ebenso begeistert von der bärtigen Dame ist, wird sich zeigen.